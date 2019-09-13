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Sn. Kudret Özersay, Çatalköy’deki askeri mühimmat deposunda yaşanan patlama sonrasında sosyal medyada ilk bilgi paylaşımını yapan siyasi siz oldunuz. Vallahi bu hızınıza helal olsun.

Sn. Dursun Oğuz, patlamalarla birlikte başlayan yangın için kısa sürede itfaiye ekiplerinin bölgeyi kontrol altına alması oldukça önemli. Artık yangınlara müdahale konusunda itfaiye teşkilatına ve Orman Dairesi’ne güven tam diyebiliriz.

Sn. Ali Pilli, vatandaşların en büyük beklentilerinin özel ve kamu hastanelerinden ayni şekilde yararlanmak. Sağlık Bakanlığı olarak bunu başarırsanız koltuğunuz sağlamlaşır.

Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Mahkeme olarak yeni adli yılın açılışında tören düzenleme yerine buraya harcanacak parayı mahkemenin ihtiyaçları için kullanmaya karar vermeniz inşallah diğer kamu kuruluşlarına da örnek olur.

Sn. Nediye İpek Zeytincioğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın çatısı altındaki Radyo Vatan’ın 20’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle başta siz olmak üzere tüm personeli kutluyoruz. Daha nice 20 yıllara.

Sn. Niyazi Nizam, futbolumuzda dün akşam itibariyle başlayan yeni sezon hakemler için inşallah geçmişi aratmayacak bir sezon olur. Bunun için hakemlerin biraz daha dikkatli kararlar vermeleri gerekecek.

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