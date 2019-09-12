Sn. Ersin Tatar, Demokrat Parti başkanlığını bıraktığını açıklayan Serdar Denktaş sonrasında partide çözülmenin hızlanacağı konuşuluyor. Acaba parti olarak bunu lehinize çevirebilecek misiniz?

Sn. Kudret Özersay, sizin bir mülkiyeli olduğunuzu unutmuştuk. Mülkiyelilerin her zaman için liderlik vasfı taşımasının sebebi nedir acaba? Aldıkları eğitim mi yoksa doğal bir özellik mi dersiniz?

Sn. Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın açılış tarihi konusunda son tarih ne olarak karar verilmişti? Sanki yıl sonuna kadar hizmete açılacağını söylemiştiniz. Ama hiç öyle bir görüntü yok.

Sn. Dimağ Çağıner, otelciler olarak Ağustos ayı doluluk oranı yüzleri bir nebze olsun güldürmüşe benziyor. İnşallah bu doluluk oranlarındaki artış yılın geriye kalan aylarında da devam eder.

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun zamandır sizi medyada göremiyoruz. Anlaşılan artık emekliliğinizin keyfini çıkarıyorsunuz. Bu arada geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe ile bu sezonki Fenerbahçe arasındaki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Sefa Karahasan, Ada’da tüm sosyal medya hesapları onaylı tek gazetecisiniz. Instagram, Facebook, Twitter adreslerinize reklam almaya başladınız mı? Bu dönemde, popüler adresler hep reklam alıyor. Bizden hatırlatması