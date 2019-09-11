Sn. Ersin Tatar, hükümet olarak engelli istihdamının desteklenmesi adına attığınız adım çok olumlu. İnşallah bu adımların devamı gelir.

Sn. Faiz Sucuoğlu, polisin yaptığı asayiş operasyonlarında tutuklanan kaçakların soruşturmalarında acaba ülkede çalıştıkları kişilerin isimlerini veriyorlar mı? Zira bu kaçaklar ülkede işsiz şekilde dolaşmıyorlar.

Sn. Dursun Oğuz, Eylül ayının neredeyse ortasına geldiğimiz bugünlerde çiftçiler TÜK’e verdikleri tahıl bedellerinin ne zaman ödeneceğini sormaya başladılar. Biliyorsunuz Eylül ayı sonunda alınan kredilerin vadesi dolar.

Sn. Tufan Erhürman, partinizin yapacağı olağan genel kurultayda parti başkanlığında sizin dışınızda aday çıkmamış. Demek ki partilileriniz başkanlığınızdan memnun. Hayırlısı olsun.

Sn. Serdar Denktaş, ani bir kararla parti başkanlığından istifa etmeniz oldukça düşündürücü. Bazı kesimler bağımsız olarak Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağınızı savunuyor.

Sn. Ömer Saykal, yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Gönyeli Kulübü olarak küçülmeye gitme kararı alarak yabancıları göndermeyi istemeniz anlaşılır bir hareket olarak karşılanmadı. Hayırlısı olsun.