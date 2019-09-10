Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Bakanlık olarak düzenlediğiniz hizmet içi eğitim kurslarının saatleri sanki biraz yanlış oldu. Zira sabah 9.00 akşam 5.00 olan kurslar nedeniyle okula gitmeyen öğretmenler nedeniyle okul müdürleri kara kara düşünüyormuş.

Sn. Dursun Oğuz, yaz aylarının bitmesine karşın havaların halen sıcak olması yangın riskini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Kantara bölgesinde meydana gelen yangın bunun en önemli göstergesi.

Sn. Erhan Erçin, yoğun temponun ardından Barış Burcu ve arkadaşlarınızla birlikte Burcu Kebap’ta yorgunluk attınız. Kebabın ardından ekmek kadayıfı da yediniz mi?

Sn. Mustafa Öksüz, 17 yıl sonra amacınıza ulaşarak, Haspolat İlkokulu’ndan ayrılarak görevlendirmeyle de olsa bile Gelibolu İlkokulu’na tayin olmuşsunuz. Hayırlısı olsun diyelim.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak düzenleyeceğiniz festival için hazırlıklar nasıl gidiyor? Duyduğumuz kadarıyla belediye çalışanları ile gönüllü gençler harika işler çıkarıyormuş.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, ülkeye ormanlar kazandırmak amacıyla başlattığınız çalışmalar kapsamında ilk adımı geçtiğimiz Cumartesi bir grup gönüllüyle atmışsınız. İnşallah bu çalışmalar tüm ülkeye yayılacak. Kolay gelsin.