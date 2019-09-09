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Trafik işaretinden anlayan yok
Trafik işaretinden anlayan yok
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Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
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Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
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Çatalköy rengarenk
Çatalköy rengarenk
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Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
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Süper Kupaya, Kartal pençesi
Süper Kupaya, Kartal pençesi
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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda gelinen noktada yine çözüm için gereken uzlaşı sağlanamaması moralinizi bozmuş olsa gerek…

Sn. Ersin Tatar, önceki gün Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme sonrasında yaptığınız açıklamada ‘umut yok’ yorumunu yaptınız. Çıkmayan candan umut kesilmezmiş…

Sn.Hasan Taçoy, El-Sen çalışanları Cuma gecesi yapıla mutabakatta varılan anlaşmanın yerine getirilmesi konusunda takipçi olacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah mutabakata uyulur ve halk mağdur olmaz…

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, gerçektende Kıb-Tek’i kaybetmemiz gerek. Bunun için de gerek siz siyasiler gerekse çalışanlar biraz daha özveriyle onu yaşatmak için çalışmalısınız…

Sn. Ömer Saykal, Gönyeli Spor Kulübü’nün toparlanması adına elinizi taşın altına koyarak başkan olmanız sonrasında camiada beklenen kıpırdanma oldu gibi. Zira geçen haftaki rakı gecesine katılım iyiydi…

Sn. Göktürk Ötüken, bir Galatasaraylı olarak teknik direktörünüz Fatih Terim’e verilen dört maçlık cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Anlaşılan bu sezon sizin için zor olacak…

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