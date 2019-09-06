Sn. Ersin Tatar, dün El-Sen’in gerçekleştirdiği grev ve eylem sırasında sizin birkaç hafta önce bir davette anlattığınız kafayla golleriniz mizansen olarak kullanılmış. İnşallah kızmamışsınızdır.

Sn. Hasan Taçoy, vatandaş Ağustos ayında yüksek faturalardan dolayı şikayetçi. Bunun nedeni ne? “Gizliden zam mı yapıldı da haberimiz mi yok” diyorlar.

Sn. Ayşegül Baybars, ülkede vatandaşlık için yıllardır bekleyen binlerce kişi olmasına karşın bu konuda henüz gerekli yasal adımların atılmaması birçok aileyi perişan etmekte. İnşallah en kısa zamanda buna bir çözüm bulunur.

Sn. Barış Burcu, 5 gündür temaslarda bulunan Lute ile Rum yönetimi arasında felsefe mi farkı var? Yoksa kendilerinin beklentileri dışında gelişmeler mi oldu da bir türlü referans şartları konusunda uzlaşı olmadı.

Sn. Erhan Keser, hükümetle Avcılar Birliği olarak aranızda yaşanan diyalogun tam tersi aktarıldığını iddia ederek kamuoyunu aydınlattınız. Ancak İnce Av sezonu kapandı.

Sn. Ahmet Özsoy, Galatasaray’ın son yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa’da istenilen başarı bu oyun şekliyle elde edilebilir mi?