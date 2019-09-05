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Sn. Olgun Amcaoğlu, önceki gün hükümetin 100. Günü ile ilgili basın toplantısında yapılan açıklamalar sırasında sizin mimikleriniz oldukça dikkat çekiciydi.

Sn. Zorlu Töre, bölgelileriniz olan Yıldırım köyü sakini bir vatandaşın cenazesine katılmak için Lefkoşa’dan kalkıp Yıldırım’a gitmişsiniz. Acaba bu sizde bir alışkanlık mı oldu?

Sn. Dursun Oğuz, göletler konusunda başlatılan çalışma için geç bile kalındı. Zira geçtiğimiz yıl göletlerin rezerv kapasiteleri artırılmış olsaydı, yer altı kaynaklarına büyük yarar sağlanacaktı.

Sn. Ali Pilli, kabinenin en sessiz bakanı olarak sizi gördük. Anlaşılan geride kalan 100 gün bakanlığınız açısından pek olumlu geçmedi. Ama olsun bundan sonraki süreç daha önemli.

Sn. Mehmet Harmancı, bu yıl yine Lefkoşa’nın kuzeyinden de geçecek olan Avrupa ve Dünya Ralli Şampiyonası için iyi bir koordinasyon yapılması için çalışmalara başlamışsınız. Hadi kolay gelsin.

Sn. Akay Aşina, Kaymaklı’nın sezona kupayla başlayacak olması oldukça önemli. Zira motivasyon için geçtiğimiz sezonki kötü günleri unutturmak adına önemli bir başlangıç.

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