Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Türkiye’ye bir gittiniz pir gittiniz. Neredeyse Anadolu’nun yarısını dolaştınız. Hayırdır böyle kültürel gezilerle kamuoyu mu yapıyorsunuz?

Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa –Mağusa anayolu üzerindeki tadilat çalışmaları sürücüleri memnun etmiş. Zira bu yol üzerindeki çökmeler gerçekten de tehlike arz etmekteydi. Bu arada vatandaşlar Yonca Kavşağı – İskele yolu arası tamirat çalışmaları ne zaman yapılacak diye soruyor.

Sn. Ali Pilli, avcılar size ateş püskürüyor. Zira bahçelerde avlanmanın yasaklanmasını siz talep etmişsiniz. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmenizde fayda var.

Sn. Erkut Şahali, Başbakan Tatar’a yaptığınız ‘Evliya Çelebi’ benzetmesi çok değişik bir benzetme. Ama bu benzetmenizde biraz eleştiri sezinliyoruz.

Sn. Ünsal Özbilenler, Türkiye’ye 150 bin ton patates ihracatı için kolları sıvamışsınız. Ancak bu konuda hükümetten destek beklerken aldığınız yanıtla kahrolduğunuzu öğrendik. Ne diyelim, ülkede iş yapmak kolay değil.

Sn. Erdoğan Sorakın, eşiniz ve partiden arkadaşlarınızla birlikte geçtiğimiz hafta başlayan Karadeniz turunuz nasıl geçti? İnşallah sizin grup Samsun ve Ordu’da meydana gelen sel felaketinden etkilenmemiştir.

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