Mesajınız var

Sayın Kemal Deniz Dana, sizdeki değişimi görenler, sizi tanımakta zorlanıyormuş. Yeni halinizle 10 yaş gençleştiğinize dair yorumlar yapılıyor. Bu arada spora yapacağınız katkılar şimdiden sevinç yaratmış.

Sayın Hasan Sertoğlu, özelde futbola genelde ise spor kamuoyuna yönelik olduğunuz müjdeler, sporumuzun gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Umarız hükümet spora yapacağını söylediği katkıları, artırarak yapmaya devam eder.

Sayın Abdullah Aktolgalı, vatandaşlar Çevre Koruma Dairesi müdürü olarak daha etkin olmanızı ve caydırıcı cezalar vermenizi bekliyor. Çünkü ülkenin her tarafı neredeyse çöplüğe döndü.

Sayın Murad Aktuğ, Eğitim Bakanlığındaki yoğun görevinizden fırsat yaratarak, kulübünüz Lapta için de uğraşmaya devam ediyorsunuz. Bu arada ilk hafta kurasını beğendiniz mi? Karşıyaka ile bölge derbisinde karşılaşacak olmak önemli olsa gerek.

Sayın Ekrem Çoksu, büyük kızınızdan sonra, küçük kızınızın da tıp eğitimi alacak olması, bir baba olarak sizleri oldukça gururlandırmıştır. Kızlarınıza başarılı bir eğitim hayatı dileriz.

Sayın Fatoş Kızılyürek, çalışma arkadaşınız Ayfer Özdiken ile birlikte Dr Fazıl Küçük Müzesini geliştirmek ve ziyaretçilere müzeyi en iyi şekilde tanıtmak için yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Kolay gelsin.