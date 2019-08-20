Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bayram sonrası gerçekleşen uzun süreli Bakanlar Kurulu toplantısının ardından dün de yaklaşık 6 saat süren toplantıyı acaba hayra mı yoralım? Yoksa ekonomik konularda yeni açılımlar için mi yoğun mesai yapılıyor?

Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek’te elzem yatırımların yapılmadığı gerekçesiyle El-Sen isyan bayrağını çekti. İnşallah kısa süre içinde gereken yatırımlar için bir adım atılır ve süresiz grev konusu hayata geçmez.

Sn. Tolga Atakan, ülkemizde uzun bir aradan sonra ilk yağan şiddetli yağmurlar Alevkayası bölgesinde toprak kaymasına neden oldu. Anlaşılan yağmurlar artık şiddetli olacak, bunun için de yeni yapılan yollarda çok dikkatli olunmalı.

Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nde büyüyen maddi sıkıntı artık çalışanları isyan noktasına getirdi. Belediye başkanı olarak bir çıkış yolu öneriyor musunuz? İnşallah Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir zamanlar yaşanan olaylar orada da yaşanmaz.

Sn. Yıltan Taşcı, neredeyse 50 yıla yaklaşan fotoğrafçılığınız süresince sizin için en değerli fotoğraf karesini acaba nerede çektiniz?

Sn. Hasan Sertoğlu, 1. Lig kulüplerinden bazılarının lige katılmama kararı alması nedeniyle size büyük baskı geldiği bildirilmekte. Bu nedenle Doğancı Kulübü’nün ligde yer alabilmesi için zaman verdiğiniz iddia ediliyor.