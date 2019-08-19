Mesajınız var

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Sn. Mustafa Akıncı, her zaman olduğu gibi bayram tatilinizi Salamis Otel’de geçirip, eşinizle sahilde sabah yürüyüşünüzü yapmışsınız. Bu arada yürüyüş sırasında vatandaşlar da size büyük ilgi göstermişler diye duyduk…

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta bayram sonrasında patlak veren Devlet Tiyatrosu’ndaki oyun krizi bir süre daha toplumu meşgul edecek. Umarız hükümet ortağınızla aranızın açılmasına da sebep olmaz..

Sn. Ayşegül Baybars, her geçen gün büyüyen yara haline gelen Merkezi Cezaevi konusunda oldukça gergin olduğunuz biliniyor. İnşallah bu sorun yeni cezaevinin tamamlanmasıyla bir nebze olsun azalır…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Rumlara yaptığınız ‘Hayal AlemindenÇıkın’ çağrınız oldukça düşündürücü… İnşallah Maraş en kısa zamanda açılarak yeniden cap canlı bir şehir olur…

Sn. Mustafa Zurnacılar, geçtiğimiz Cuma günü başlayan 11. Pulya Festivali’nin ilk günleri oldukça yoğun ilgiye neden olmuş. Araçlarını park etmek için 1 km ileriye sokak aralarına bırakan vatandaşlar yollardaki ot ve dikenlerden muzdarip olmuş. Bizden iletmesi…

Sn. Amber Eker, Radyo Vatan’da yaptığınız programlar ilgiyle dinleniyormuş. Özellikle 80-90’lara ait parçaların çalınarak nostalji yaşattığınız programlarınızın müdavimi çok varmış…

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