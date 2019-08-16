Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, liderler olarak yaptığınız son toplantı sonrasında Eylül ayına kadar geçecek sürede acaba sarayda nasıl bir çalışma yapılacak?

Sn. Kudret Özersay, ülkemizin değerli ekonomistlerinden olan ve yıllarca yaptığı yorumlar ve değerlendirmelerle saygı duyulan Ünal Akifler’in vefatı sizi de üzmüş. Onun deneyimlerinden yararlanma fırsatınız olmuş muydu acaba?

Sn. Ali Pilli, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesen vatandaşların gayri sıhhi bir ortamda yaptığı kesime tanıklık etmenize karşın gülümseyerek olayı geçiştirmeniz, sosyal medyada viral oldu. İnşallah bu durum aleyhinize kullanılmaz.

Sn. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta Baf bölgesindeki otellerin doluluk oranın düşmesinde kuzeydeki otellerin büyük etken olduğu ifade ediliyor. Anlaşılan ilerleyen yıllar için endişeler artmaya başladı.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak dün kısa süreli yağmur yağacağı konusunda yaptığınız uyarı tam isabet olmuş. Zira bazı Mesarya köylerinde kısa süreli sağanaklar oldu.

Sn. Aytaç Karavezirler, Cihangir Spor Kulübü’ne yıllarca hizmet eden yöneticilerinizden merhum Ali Şenkayalar’ı anı maçında takımınız sahadan galip ayrılara kupayı müzenize götürmeniz herhalde sizi ayrı bir mutlu etti. İnşallah devamı gelir.