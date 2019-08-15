Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bayram boyunca pek fazla demeç vermediniz. Anlaşılan siz de uzun zaman sonra kendinize vakit ayırarak biraz dinlendiniz.

Sn. Kudret Özersay, incir zamanı geldiğinde incir ağacından incir toplayarak yemenin keyfide başka olsa gerek. Bu arada incirinizin türü nedir?

Sn. Hasan Taçoy, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ülkemize yaptığı ziyaretlerde yaptığı açıklamalar sizin de dediğiniz gibi dosta güven düşmana korku verdi.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerimizde okuyan veya mezun olan on binlerce Türkiye vatandaşının diplomalarına YÖK’ten denklik istenmesi konusu yine kafaları karıştırdı. Bu konuda bir açıklama yapmanız şart.

Sn. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz gün bir otelde kalan akrabalarınızı almak için gittiğiniz orada yaşadıklarınız gerçekten de üzücü. Demek ki ülkede bazı mevkilerde görev yapanların sosyo-kültürel olaylardan haberi yok.

Sn. Evren Mannaş, takımınız Hamitköy için denemeye aldığınız birçok yabancının vasatın altında olması nedeniyle kafanız atmış ve ülkemizde son süper lig gol kralı ile iki sezon önce orta sahada Yenicami’ye büyük katkı koyan iki futbolcuyu transfer etmişsiniz. Hadi hayırlısı.