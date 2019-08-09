Mesajınız var

Sn. Dursun Oğuz, sıcaklara rağmen Tarım Bakanı olarak arazide gezmeniz dikkat çekiyor. Tarım ve hayvancılık alanı dışındaki diğer alanlarda da ilgili kişilerle temaslarda bulunarak sıkıntılarını dinlemeniz çok güzel. Allah kolaylık versin.

Sn. Kudret Özersay, hükümet olarak Polis örgütünün üst kademesinde değişiklik olmamasını istemenize karşın Hüseyin Yeşildağlı’nın emekliliğe ayrılmasının nedeni nedir acaba?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemiz üniversitelerinde okuyan TC vatandaşı öğrenciler için YÖK’ün denklik duyurusu kafaları karıştırıyormuş. Bu konuda bir açıklama yapmanız ve öğrencileri rahatlatmanızda fayda var. Zira neredeyse 10 bin öğrencinin bu konuda bir sıkıntısı var.

Sn. Aytaç Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı folklor ekibinin Romanya’da katıldığı festivalde Yunanistan tarafından komiteye yapılan ‘KKTC bayraksız’ gösteri yapılması talebine hemen karşı çıkmanız çok takdir topladı.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi sınırları içerisindeki iki köy takımının iki sene içinde liglerden çekilmesi oldukça düşündürücü. Belediye başkanı olarak bölge gençlerinin spor yapmasını teşvik etmeniz beklenirken, müdahale etmemeniz halkın tepkisine neden oldu.

Sn. Ahmet Özyaşar, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda anjiyo olmuşsunuz. Doktorunuzun tavsiyesiyle mi yoksa sizin isteğinizle olan bir operasyondu? Geçmiş olsun diyoruz.