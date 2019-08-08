Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, anlaşılan doğalgaz konusunda başlatılan çalışmalar ümit verici olduğu için sondaj çalışmaları başladı. Ama bu çıkarılması muhtemel gaz nerede sıvılaştırılacak Kuzey Kıbrıs’ta mı yoksa Türkiye’de mi?

Sn. Ünal Üstel, ülkemize 2018 yılında gelen turist sayısıyla karşılaştırıldığı zaman bu yıl gelen yabancı turist sayısı artmasına karşın Türkiye’den gelen turist sayısı düşmüş. Acaba bunda sebep uçak bileti fiyatları mı yoksa otel fiyatlarının yüksekliği mi?

Sn. Ayşegül Baybars, Karpaz bölgesine ilginizi göstermek için ilk olarak Avtepe Muhtarlık binasını hizmete sokmuşsunuz. İnşallah ilerleyen günlerde diğer hizmetler de hayata geçer.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemiz üniversitelerine verilen kontenjan sayısının neden geçen yıl ki kontenjan sayısının çok gerisinde kaldı? Bunun sebebi YÖK mü yoksa ülkemiz üniversitelerinin talebi mi?

Sn. Filiz Besim, yaptığınız açıklamada imha edilmeyi bekleyen tarihi geçmiş ilaçların 2012 yılından beridir İlaç ve Eczacılık deposunda olduğunu söylediniz. Neredeyse 7 yıldır bu ilaçlar depoda durmasına karşın hiçbir kişinin buna müdahale etmemesi anlaşılır gibi değil.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi’ne bağlı Mallıdağ köyünde gerçekleştirilecek olan ‘Tohum Takas Şenliği’ oldukça güzel bir etkinlik olacak. Zira oralarda halen organik tarım yapılmakta.