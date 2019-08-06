Mesajınız var

Sn. Olgun Amcaoğlu, sizin söylediğinize göre devletin yanlış hayat pahalılığı hesaplaması nedeniyle geçmiş hükümet döneminde 80 milyon TL zarara uğradığı görülüyor. Acaba bu zarara neden olanlar hakkında bir idari soruşturma olacak mı?

Sn. Kudret Özersay, Maraş’ın açılması konusuna Güney Kıbrıs’ın hiç karıştırılmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak Rum tarafı Maraş’ın açılması için hazır kuvvet bekliyormuş.

Sn. Hasan Taçoy, bugün ülkemize gelecek olan TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile acaba ne görüşeceksiniz? Elektrikte Türkiye ile enterkonnekte bağlantı mı yoksa doğalgaz mı?

Sn. Bülent Dizdarlı, Çetinkaya camiasına uzun yıllar hizmet etmiş Eren Defteralı’nın vefatı camianızı oldukça üzmüş. Merhuma Allah’tan rahmet sizlere de sabır diliyoruz.

Sn. Metin Şahinoğlu, Onar Village Hotel’i yeniden ayağa kaldırmak için Zeki Ziya ile güç birliği yaparak çalışmalara hız vermişiniz. Sizin gibi deneyimli bir turizmcinin bunu başaracağına inancımız tamdır. Allah kolaylık versin.

Sn. Sefa Karahasan, takımınız Galatasaray’ın bu yıl yaptığı transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Avrupa’da bir başarı olma ihtimali var mı?