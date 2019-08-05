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Mesajınız var

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Mesajınız var
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Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün ziyaret ettiğiniz genç girişimci Salih Zeki Avcı’nın fişek fabrikası gibi genç yatırımcıları teşvik etmenizde fayda var.

Sn. Dursun Oğuz, sebzede ilaç kalıntısı konusunda oldukça iddialı açıklamalar yaptınız. Keşke bir de Hal Yasası’nı geçirseniz. Zira Hal Yasası olmaması nedeniyle üreticiler büyük mağduriyet yaşıyorlar.

Sn. Tolga Atakan, ülke genelinde başlayan yol tamiratlarının hızlanması şart. Zira tüm yollar elden geçmek istiyor. Yaz aylarının bitmesiyle yağmurlarla birlikte yol tamiratı yapılamayacağını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Sn. Ayşegül Baybars, vatandaşlık bekleyen birçok kişi halen daha bir yasayı geçirememeniz nedeniyle size isyan ediyorlar. Özellikle mühürleri tamam 20 yıllık kişilerin isyanı büyük.

Sn. Hasan Sertoğlu, hakemlerin sezon açılışında yaptığınız konuşmadaki ince mesajlarınız inşallah dikkate alınır. Zira artık kulüplerin hata kaldıracak halleri kalmadı.

Sn. Soydan Sakallı, bir hafta ülke dışında olmanıza karşın, spor gündeminden hiç geri kalmamayı başarmışsınız. Sosyal medya gerçekten de çok farklı bir dünya değil mi?

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