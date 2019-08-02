Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, son günlerde BM Kıbrıs Temsilcisi Spehar adeta mekik dokuyor. Bir gün sizinle bir gün Anastasiadis’le görüşme yapıyor. Anlaşılan yeni bir konferans için bir şeyler hazırlanıyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Ersan Saner, partiniz UBP’nin genel sekreteri olarak biraz daha aktif olmanızda fayda var. Zira bazı kişilerin ‘partide çok başlılık var’ söylemleri bizim kulağımıza kadar geldi.

Sn. Hasan Taçoy, dünya borsalarında petrol fiyatları aynı düzeyde seyrederken, dövizin düştüğünü göz önüne alırsak, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında bir düşüş olması gerekmez mi?

Sn. Emrah Yeşilırmak, Karpaz’dan Lefkoşa’ya yürüyerek gelme eyleminizde sıcaktan dolayı yaşadığınız zorluklar nedeniyle eylem şeklinizi değiştirdiniz. Bugün kalabalık bir toplulukla Bakanlıklar önünde eyleme başlamak için hareket geçiyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. Kemal Deniz Dana, yeni göreviniz olan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığında gerçekleştirdiğiniz ilk toplantıda, yeni projeler için kollar sıvanmış. İnşallah bu projeler içinde çok kapsamlı bir spor tesisi yapımı da vardır.

Sn. Ahmet İkidereli, çok geçmiş olsun. Kilo vermek için girdiğiniz ameliyat sonrasında neredeyse bir rekora imza atıyormuşsunuz. En kısa zamanda toparlanarak ayakta görmemiz dileğiyle.