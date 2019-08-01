Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, hükümete gelmenizin ardından dövizde yaşanan geriye gidiş ile birçok yönden devlet kasası rahatlamıştır herhalde. Özellikle elektrik üretimi için kullanılan akaryakıttan dolayı.

Sn. Olgun Amcaoğlu, yanlıştan dönülmesi konusunda sendikalara çağrı yaparak yüzde 2’lik kesintinin yapılması gerektiğini aksi takdirde işlerin karışacağını söylüyorsunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. Tolga Atakan, Girne-Değirmenlik dağ yolunda yürütülen yeni yol projesi için yerinde inceleme yapmanızda fayda var. Zira ilerleyen ayalarda şiddetli yağışlar sele dönerse her taraf çamur deryasına boğulabilir diyor vatandaşlar.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve bölgelilerinin başlattığı yürüyüş konusunda bir açıklama yapmadınız. Mehmetçik olarak siz de gelecek konusunda endişeli değil misiniz?

Sn. Göksel Saydam, çok değerli kişi olan Serdar Saydam’ın vefatı herkesi üzdü. Başta size ve değerli ailesi olmak üzere tüm sevdiklerine Allah sabır versin diyelim.

Sn. Alihan Pehlivan, takımınız Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi çıktığı ciddi sınavlardan biri olan Bayern Münih karşısında adeta dağılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene yine dipten kurtulma mücadelesi vermezsiniz inşallah.