Mesajınız var

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Sn. Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu olarak maaşlara yansıtılacak Hayat Pahallığı ödeneğinden yapılan kesintiye Anayasa Mahkemesi dur derken, siz hükümet olarak kararlı olduğunuzu açıkladınız. Anlaşılan sendikalarla çarpışma için kılıçları kuşanıyorsunuz.

Sn. Ünal Üstel, THY’nin uçak bileti fiyatlarını düşürmesi için yaptığınız öneriler umarız yürürlüğe konur ve bilet fiyatları az da olsa ucuzlar. Yoksa ülkeye gelecek turist sayısı daha da gerileyecek.

Sn. Jale Refik Rogers, sizin de dediğiniz gibi ülkede bazı reformlar için mutlaka siyasi irade ortaya konması gerekiyor. Umarız bu hükümet bunu başarabilir.

Sn. Hüseyin Yeşildağlı, görev sürenizin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiş. Anlaşılan Polis Genel Müdürlüğü görevini almanız bu yıl da zor. Hayırlısı olsun.

Sn. Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak yıkılmaya başlayan surlar için bir müdahale de bulunacak mısınız? Yoksa bu müdahale için geç mi kalındı dersiniz?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, hasat ettiğiniz arpa ve buğdayın TÜK’e teslimi nasıl gidiyor? Bazı üreticiler TÜK çalışanlarının kafasına göre kirlilik kesmesi nedeniyle sinir oluyormuş. Siz de bundan muzdarip oldunuz mu?

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