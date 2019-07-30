Mesajınız var

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Sn. Olgun Amcaoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne açılan Hayat Pahalılığı ödemesinden yapılacak % 2’lik kesintinin durdurulması davasında sendikalar haklı bulundu. Ancak bu karara rağmen hükümet olarak kesinti yapacağınız açıklandı. Allah size kolaylık versin.

Sn. Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığınız açıklamanın sonunda Yunan Başbakanı Miçotakis’i sert bir dille eleştirdiniz. Ama sebebini biz pek anlayamadık.

Sn. Ünal Üstel, Lefkoşa’yı çevreleyen surların bu yıl yıkılmaya başlaması üzüntüye neden oluyor. Son olarak Çetinkaya Burcu yakınlarındaki surun çökmesi herkesi üzdü. Bu konuda nasıl bir çalışma başlatılıyor?

Sn. Mehmet Harmancı, Sanayi Bölgesi’nde başlattığınız temizlik çalışması oldukça yerinde bir çalışma oldu. Zira orası Sanayi bölgesi değil, Sanayi çöplüğü halini almıştı.

Sn. Emrah Yeşilırmak, Erenköy ve Dipkarpaz bölge sakinleriyle birlikte yarın eylem yapma konusunda oldukça kararlı olduğunuzu anlaşılıyor. Allah kolaylık versin.

Sn. Aytaç Karavezirler, yeni sezonda bir tarih daha yazmak istediğinizi söylediniz. Cihangir Kulübü olarak alttan gelen gençleri kazanmanız durumunda birkaç yıl içinde bu mümkün olabilir diyoruz.

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