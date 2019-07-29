Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Türkiye’yle yapılan protokol çerçevesinde 750 milyon TL’lik katkının ilk dilimin devletin artan borçlarının kapatılması için harcanacağını söylediniz. Acaba devletin esnafa ve iş insanlarına borcu ne kadar oldu?

Sn. Kudret Özersay, uluslar arası topluma ‘Doğalgaz konusunda Güney Kıbrıs’ı masaya oturtun’ çağrısı yaptınız. Sizce bu çağrınızı dikkate alacak olan bir devlet görüyor musunuz? Bu arada Maraş konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor…

Sn. Ünal Üstel, turizm alanında çıkış yolu için kolları sıvayarak çalışma temponuzu yükseltmişsiniz. İnşallah ‘Hint Düğünü’ organizasyonları ülkeye fayda sağlayacaktır…

Sn.Mehmet Harmancı, Sanayi Bölgesi’nde LTB olarak başlattığınız temizlik çalışmasını sanayinin dışındaki BRT Ormanı bölgesine de taşımanızı tavsiye ederiz…

Sn. Niyazi Demirel, Kickboks Federasyomu’nun yeni lokali hayırlı olsun diyelim. Artan ilgi karşısında böyle bir lokaliniz olması çok güzel…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, çıkarılan söylentilerin fos çıktığı anlaşılıyor. Sizin gibi değerli bir bürokratın devlet kademelerinde yer almaması gibi bir durum söz konusu olamaz…