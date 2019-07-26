Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, Ağustos’ta Anastasiadis’le yapacağınız gayri resmi görüşme bir başlangıç olacak gibi. Eylül ayında New York’taki görüşmeye kadar umarız daha fazla gelişme yaşanır.

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’de önceki gün yaptığınız görüşmeler turizmin canlanması için önemli adımlar. Umarız yaptığınız önerilerle bir noktaya gelinir ve can çekişen oteller biraz nefes alır.

Sn. Olgun Amcaoğlu, 2020 yılında 0 kamu açığı hedefiniz çok iddialı. İnşallah bu hedefi tutturabilirsiniz. Ancak kamu çalışanların haklarını budayarak bunu yaparsanız başınız çok ağrıyacak gibi.

Sn. Güven Bengihan, Sendikal Platform olarak genel grev ve genel direniş kararı almışsınız. Ancak bu genel grevin tarihi belli değil. Acaba okulların açılması mı beklenecek?

Sn. Hasan Sertoğlu, yıllardır sizin üzerinde ısrarla durduğunuz kulüplerin birleşmesi konusunu başaramayan birçok kulüp başkan bulmakta zorlanıyor. Bu konuda yol gösterici olmanız şart oldu.

Sn. Ahmet Latif, maşallah belediye işlerinden fırsat bulur bulmaz, kendinizi doğaya veriyorsunuz. Oğullarınızla birlikte zeytin bakımı yapmanız çok güzel. Allah kolaylık versin.