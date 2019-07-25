Mesajınız var

Sn. Olgun Amcaoğlu, DAÜ ile dün yapılan protokol sonucunda 2010 yılından bugüne kadar olan vergi borçlarının silinmesi sağlandı. Acaba ne kadar bir borç yükü ortadan kalkmış oldu?

Sn. Tufan Erhürman, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada imzalanan protokolün sizin hükümet döneminizde hazırlanmış ancak içeriğinin farklılaşmış olduğunu söylediniz. Yani protokolde CTP’nin de katkısı var diyebiliriz.

Sn. Faiz Sucuoğlu, özel sektörün dört gözle beklediği sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı affı ile ilgili çalışma acaba ne zaman hayata geçecek ve kapsamı ne olacak merakla bekleniyor.

Sn. Dursun Oğuz, göreve başlamanız sonrasında İskele ilçesi için oldukça faydalı işler yapılmaya başlandığı görülüyor. Son olarak Dipkarpaz’a TÜK ambarı açılması çok güzel bir gelişme. Hayırlısı olsun diyoruz.

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediyesi sınırları içerisindeki sulak alanların ilaçlanması için belediye personeli harıl harıl çalışıyormuş. Sinek üretim merkezi olan bu sulak alanlar mutlaka kontrol altına alınması lazım değil mi?

Sn. İzzet Türkmen, boyun ağrısı nedeniyle bir süreliğine istirahat yapmak zorunda kalmışsınız. Geçmiş olsun. Boyun ağrısı hafife alınacak bir konu olmadığını size hatırlatmak isteriz. Bunun için bir check-up öneririz.