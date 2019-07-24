Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, hükümetin 2019 reform eylem planını açıklayarak, 2019 yılı sonuna kadar bazı radikal kararlar alınıp harekete geçileceğini açıkladınız. Allah kolaylık versin diyoruz.

Sn. Ali Pilli, sağlık alanında birçok eksik olmasına karşın sağlığa yatırım yapmak yerine yeni imam hatip lisesi açılması konusuna ne diyorsunuz? Yani insan sağlığının ülkemizde hiç mi önemi yok.

Sn. Ünal Üstel, bugün Ankara’ya yapacağınız günü birlik ziyarette umarız, turizm alanında yaşanan sıkıntının giderilmesi için bir işbirliği çalışması başlatılır. Zira birçok otel sinek avlıyor. Bu gelecek yıl da devam etmez inşallah.

Sn. Hasan Öztaş, arkadaşınız Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye takılmadan gün geçirmiyormuşsunuz. Anlaşılan çok iyi bir dostluğunuz var.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hedefini üç kupayı almak olarak belirlemiş. Eee bu kadroyla neden olmasın ki? Zira Süper Lig’de kadrosu güçlü takımların sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Sn. Hilmi Öztemiz, köyünüz Mormenekşe’nin futbol kulübünün başkansız kalması sizi oldukça rahatsız etmiş diye duyduk. Koskocaman kulübün bir başkan çıkaramaması diye bir şey söz konusu olmaması lazım.