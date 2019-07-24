 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
22 0
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
141 0
 
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
69 0
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
24 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
1B 0
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
90 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
56 0
banner82

Mesajınız var

banner27

Mesajınız var
banner267

Sn. Ersin Tatar, hükümetin 2019 reform eylem planını açıklayarak, 2019 yılı sonuna kadar bazı radikal kararlar alınıp harekete geçileceğini açıkladınız. Allah kolaylık versin diyoruz.

Sn. Ali Pilli, sağlık alanında birçok eksik olmasına karşın sağlığa yatırım yapmak yerine yeni imam hatip lisesi açılması konusuna ne diyorsunuz? Yani insan sağlığının ülkemizde hiç mi önemi yok.

Sn. Ünal Üstel, bugün Ankara’ya yapacağınız günü birlik ziyarette umarız, turizm alanında yaşanan sıkıntının giderilmesi için bir işbirliği çalışması başlatılır. Zira birçok otel sinek avlıyor. Bu gelecek yıl da devam etmez inşallah.

Sn. Hasan Öztaş, arkadaşınız Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye takılmadan gün geçirmiyormuşsunuz. Anlaşılan çok iyi bir dostluğunuz var.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hedefini üç kupayı almak olarak belirlemiş. Eee bu kadroyla neden olmasın ki? Zira Süper Lig’de kadrosu güçlü takımların sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Sn. Hilmi Öztemiz, köyünüz Mormenekşe’nin futbol kulübünün başkansız kalması sizi oldukça rahatsız etmiş diye duyduk. Koskocaman kulübün bir başkan çıkaramaması diye bir şey söz konusu olmaması lazım.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.