Mesajınız var

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Sn. Mustafa Akıncı, aylar sonra gayri resmi de olsa Rum lider Anastasiadis ile görüşme için tarih belirlemiş olmanız güzel bir gelişme. Ancak ne konuşulacağını belirlenmesi konusunda bir gündem olmaması kötü.

 

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Girne okullarının kapasitesinin çok üzerinde öğrenci ile dolduğu bu nedenle derslik sayısının artırılması konusunda KTÖS tarafından rapor verilmiş. Acaba bu konuda bir adım atılacak mı?

 

Sn. Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki aylarda Belediyelerin maddi zorluklar yaşayacağı konusundaki öngörünüz çok yerinde. Zira giderlerini karşılamaları zor bunun için personel giderlerini düşürmeleri gerek, ancak onu da yapmıyorlar.

 

Sn. Hasan Sadıkoğlu, belediyeniz bünyesindeki Makenzi Plajı’nda bu yıl beklenen ilginin olmadığı görülüyor. Herhalde bunun nedeni büfelerde uygulanan fiyatlar olsa gerek. Zira geçtiğimiz yıla göre neredeyse yüzde ellinin üzerinde zamlanmış.

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan bölgesi için yeni yatırımlar için Kobigem’e yaptığınız başvuru kabul edilmiş. Akdoğan Belediyesi son zamanlarda yaptığı bu gelişim atılımlarıyla bölgenin merkez belediyesi olmayı hak ediyor.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, Fenerol Kampanyası için hazırladığınız skeç oldukça beğenilmiş. Acaba bu skeci maddi bir kazanç için mi yoksa hiçbir maddi beklenti olmadan mı yaptınız?

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