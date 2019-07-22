Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, geçmiş hükümetin 559 günde başaramadığını sizin başbakanlığınızdaki hükümet 59 günde başararak Türkiye ile protokolü imzaladınız. Hade hayırlısı olsun…

Sn. Kudret Özersay, beşli görüşme konusunda çok dikkatli olunması konusunda uyarıyorsunuz. Ancak hiç görüşmemektense görüşerek uzlaşı içinde yolların ayrılması daha iyi değil mi?

Sn. Tolga Atakan, yollarda harıl harıl tamirat yapılmaya başlanması sürücülerin biraz olsun yüzünü güldürüyor. Ancak yapılan yamalamalar sürücülerin direksiyon hakimiyetini zora sokuyormuş. Bizden iletmesi…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz gece yapılan Şafak Nöbeti etkinliğine katılanlar arasında sizde varmışsınız. Orada olanlarla beraber yaşadığınız duygu herhalde o günleri sizlere yeniden hatırlattı.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesinde TÜK’ün arpa ambarlarının dolması sonrasında belediyeye ait araziye alımlar nihayet başlamış. Anlaşılan TÜK çalışanları size oldukça kızgın…

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği sekreteriniz Yasemin Can’ın Gürtan Toygar ile düğününe lüks traktörlerle gitmesi fikri acaba kimden çıktı? Oldukça değişik bir  organizasyon oldu. Genç çifte ömür boyu mutluluklar…

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