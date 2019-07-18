Mesajınız var

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Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
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Sn. Mustafa Akıncı, son günlerde arka arkaya yaptığınız çağrı ve önerilerle adeta Rum Yönetimi’ni şaşkına çevirdiniz. Umarız son olarak Gutteres’e yaptığınız 5’li görüşme çağrısı gerçekleşir.

Sn. Sibel Siber, Meclis’in olağanüstü toplanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda yaşanan olağanüstü gelişmeler konusunda ortak bir bildiri yayınlaması öneriniz çok yerinde. Tek ses olduğumuzu dünyaya duyurmak şart oldu.

Sn. Ünal Üstel, Girne Turizm Limanı’nın içler acısı durumuna el atma zamanın geldiğini söylüyorsunuz. En kısa sürede el atarak yağmalanın bitmesini sağlamanız şart. Allah kolaylık versin.

Sn. Tufan Erhürman, Başbakan Tatar’ın yaptığı ‘bir çatışma olacaksa Rumlar korksun’ açıklamasına parti olarak çatışmadan tüm tarafların zararlı çıkacağı görüşünü ileterek sükûnet çağrısı yaptınız. Olması gereken de budur bizce de.

Sn. Hasan Sertoğlu, dünkü Rum basınında KOP ile yeniden temasa geçildiği haberleri yapıldı. Acaba bunun doğruluk payı nedir? Burada bir art niyet mi aramak lazım.

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın yapmış olduğu transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gönderilen futbolcuların yerlerini dolduracak mı dersiniz? Hayırlısı olsun, inşallah Şampiyonlar Ligi için hedef bu yıl üst turlar olur.

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