Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’a gönderdiğiniz ‘Sıcak çatışmadan en çok Güney Kıbrıs korksun’ mesajınız herhalde yerine ulaşmıştır. Ancak bu zamanda bir savaşın kimseye faydası olamayacağını bilmeliyiz.

Sn. Tolga Atakan, geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık rakamlarına bakıldığı zaman ülkeye inen ve kalkan uçak ve yolcu sayısında küçük de olsa bir düşüş gözlemleniyor. Herhalde bunun en büyük nedeni uçak bilet fiyatlarının fahiş noktaya ulaşması olsa gerek.

Sn. Dursun Oğuz, Geçitkale bölgesindeki çiftçiler Geçitkale’de dışarıya arpa alımlarının ne zaman başlayacağını soruyorlar. Temmuz’un yarısını geçmemize karşın halen açılmamasının anlaşılır olmadığını ifade ettiler.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Kavşağı – Demirhan arasında başlatmış olduğunuz peyzaj çalışması bölgeye ayrı bir hava kattı. İnşallah daha da güzel olacak. Allah kolaylık versin.

Sn. Kemal Deniz Dana, beklenmedik bir şekilde spor yönetiminin başına getirilmişsiniz. Acaba bu konuda sizin bir talebiniz oldu mu? Yoksa Başbakan Tatar’ın öngörüsü mü?

Sn. Mehmet Öksüzoğluları, Gönyeli Spor Kulübü’nün aradığı başkan nihayet bulundu mu? Yoksa daha ikna çalışmaları sürüyor mu? Sezon açılışları başladı bunun için bir an önce bir yönetim oluşturulması şart.