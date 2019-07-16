Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, doğalgaz konusunda yaptığınız ortak komite öneriniz de reddedilecek gibi görünüyor. İnşallah bu hamleniz BM tarafından olumlu yönde algılanacaktır.

Sn. Ersin Tatar, hükümete geldiğiniz günden itibaren oluşturmaya çalıştığınız bakanlıklardaki kadrolarınıza atamalar son hız devam ediyor. Ancak parti içinde de çekişmeler son hız devam ediyormuş. Allah kolaylık versin.

Sn. Tolga Atakan, Girne-Lefkoşa anayolundaki çalışmaların nihayet sonuna gelinmiş. İnşallah bundan sonra acıların yaşanmayacağı güvenli bir yol haline gelmiştir. Bu arada Yonca kavşağı-İskele anayolunda da bir tamirat başlatmanızda fayda var.

Sn. Hasan Öztaş, yapılacak olan belediyeler reformu kapsamında merkez belediyeler arasında Geçitkale’nin de olacağı bildiriliyor. Eee o kadar iyi hizmet sonrası bunun olması da doğaldır değil mi?

Sn. Ahmet Ersöz, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılması kararlaştırılan ve ülkemiz için çok çok gerekli olduğunu düşündüğünüz Kalp Merkezi için Taşkınköy Spor Kulübü olarak 400 TL’lik bilet almışsınız. Çok güzel bir hareket.

Sn. Halis Üresin, Şirketler Mukayitliği’ndeki eski görevinize dönmek için gün sayıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Sizin gibi çalışkan bir kişiliğin daha ülkemize çok faydalı işler yapacağını düşünüyoruz.