Mesajınız var

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Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
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Sn.  Mustafa Akıncı, doğal gaz konusunda ortak bir komite kurulması yönündeki teklifiniz, Güney Kıbrıs’ta adeta deprem etkisi yaratmış. Yakında adaya gelecek olan BM temsilcisi Lute’un bu konuya yaklaşımıyla belki bir sonuca varılabilir…

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz Cuma günü Kaplıca bölgesinde denizde yaşanan aile faciası sonrasında yaptığınız açıklamalar çok yerindeydi. İnşallah geride kalan tek çocuğa devlet olarak yeterince sahip çıkılır…

Sn. Ayşegül Baybars, son yaşanan deniz faciası gösterdi ki ülkede cankurtaran her bölgedeki sahillerimizde mutlaka bulunmalı. Bu konuda bir çalışma yapmakta fayda var…

Sn. Dursun Oğuz, yavaş yavaş çiftçiler tahıl hasadının sonuna doğru ilerliyormuş. Acaba elde edilen verilere göre rekolte kaç bin ton civarında olacak?

Sn. Faiz Sucuoğlu, engelliler için ciddi açılımlar olacağını açıkladınız. Acaba bu açılımlar arasında ne kadar engellinin istihdamı var? Allah kolaylık versin…

Sn. Fehmi Oktay, ülkemizde son iki yıldır görülen yaz aylarındaki kararsız hava akımları konusunda neler söyleyebilirsiniz? Acaba bu durum küresel ısınmanın getirdiği bir sonuç mudur?

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