Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, yıllardır konuşulan iki taraf arasındaki telefon bağlantısı konusu nihayet mutlu sona ulaştı. İnşallah bundan sonraki adım daha güzel adım olur.

Sn. Ayşegül Baybars, gerek yeni kimlik çıkarmak gerekse kimliklerini yenilemek için ilçelerdeki kaymakamlıklara başvuran vatandaşlar perişan oluyormuş. Özellikle de Lefkoşa’da sıkıntı çok büyükmüş. Zira iki kişi ile kimlik kayıt işlemleri yapılmaktaymış. Buna bir müdahale etmenizde fayda var.

Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı için tam olarak adaylığınızı açıklamamanıza karşın aday olacağınız mesajını verdiniz. Geçmişe göre bu kez işiniz daha zor bilginiz olsun.

Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı olarak ülkemizdeki otellerin doluluğunu artırmak amaçlı iç turizmi canlandırma adına bu sezon bir kampanya yapılacak mı?

Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediyesi olarak organize ettiğiniz Yaza Merhaba Panayırı kapsamında çeşitli etkinliklerle bölge halkını hem eğlendiriyor hem de onlara kazanç kapısı sağlıyorsunuz. Devamını diliyoruz.

Sn. Sırdaş Kaptanoğlu, Gençlik Gücü olarak bu sezon transfer konusunda oldukça sessiz ve derinden ilerliyorsunuz. Anlaşılan bombaları son günlere bırakacaksınız.