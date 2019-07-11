Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, sigara kullanımı konusunda dün yaptığınız açıklama çok düşündürücü. Sigara kullanımının bitmesi gerektiğini söylüyorsunuz ama ülkemize vergi anlamında gelen paranın boyutunu düşündüğümüzde bunu herhalde içten söylemiyorsunuz.

Sn. Zorlu Töre, Dr. Küçük Müzesi’ni ziyaret ederek çeşitli bilgiler aldınız. Bu arada Dr. Küçük’ün zamanında Kıbrıslı Türkleri örgütlemek amacıyla Baf’tan Karpaz’a kadar 5 ayda gezdiği köylerin sayısını duyunca şok olmuşsunuz. Eee lider olmak böyle bir şey değil mi?

Sn. Faiz Sucuoğlu, kayıt dışı yaklaşık 10 bin işletme olduğunu ifade ettiniz. Eğer bu bilgiye sahip iseniz, neden bu kaçak işletmeler kayıt altına alınmıyor? Hem kayıtlı işlerine karşı haksızlığa hem de devlete zarar veren bu işyerleri atık kayıt altına alınmalı.

Sn. Serkan İlseven, siz de yeni bir mevki bekleyenler arasındaymışsınız. Hatta dün itibariyle yazınızın Cumhurbaşkanlığı’na gittiğini öğrenmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun diyelim.

Sn. Ersin Tünay, sizin yönetiminizdeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun TRT Ankara ve İstanbul solistlerinin SOS Çocuk Köyü yararına yapılan konserin geliri olan 10 bin TL’nin teslim edilmiş. İnşallah böyle faydalı konserler devam eder.

Sn. Rifat Berkel, İskele takımı Gençler Birliği’ni yeniden Süper Lig’e döndürmek için kadroyu güçlendirmeye devam ediyormuşsunuz. İnşallah bu kez hayal kırıklığına uğramazsınız.

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