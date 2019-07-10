Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, son zamanlarda gerek bazı toplantılarda konuşma hakkı verilmemesi gerekse davet edilmemeniz nedeniyle koyduğunuz tavır, toplum tarafından da takdir topluyor. Anlaşılan cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu saldırılar sürecek.

Sn. Kudret Özersay, hükümet olarak aldığınız 100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi alımı kararınız çok yerinde. Zira polis ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkedeki sorunların üzerine gitmek için cesaretli bir yapıya ihtiyaç olduğu belli. Ancak bu cesareti ne partiniz ne de ortağınız gösterecek gibi görünmüyor. Biraz cesaretlendirmenizde fayda var.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de eğitim alanında yaptığınız temaslar sonucunda acaba beklentileriniz karşılayacak gelişmeler odu mu? Bu arada yeni eğitim yılı öncesi nakiller başlamış, umarız adil nakiller olur.

Sn. Hasan Sertoğlu, dün yeni TFF Başkanı Nihat Özdemir’e makamında yaptığınız ziyarette konuşulanların başında, ülke futbolumuzun dışa açılımı vardı herhalde. Bu arada Özdemir’in ülkemiz futbolu için nasıl bir katkı yapacağı merak konusu?

Sn. Savaş Tilki, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik bölümüne yaptığınız ziyarette Gönyeli Belediyesi sınırları içinde yeni trafik düzenlemelerini masaya yatırmışsınız. Anlaşılan Gönyeli’de güvenli trafik için çalışma başlıyor.