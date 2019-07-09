Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Türkiye ile yapılan yeni protokol için imzalar acaba bu ay içinde atılabilecek mi? Yoksa halen daha imza aşamasına gelebilecek kadar bir görüşme yapılmadı mı?

Sn. Ayşegül Baybars, Derinya Plajı konusunda sadece KKTC ve Türkiye vatandaşlarına plajın açık olması büyük bir ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Bu konuda bir girişim yapacak mısınız?

Sn. Dursun Oğuz, tahıl alımlarının devam ettiği bugünlerde birçok köyde mevcut olan ambarların atıl durumda kalması oldukça düşündürücü. Bu yıl gibi oldukça verimli bir yılda bu ambarların kullanılarak stok yapılması bizce çok yerinde olurdu.

Sn. Turgay Deniz, KTTO’nun organize ettiği Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Akıncı’ya konuşma hakkı verilmemesi nedeniyle Akıncı’nın davete icabet etmediği açıklandı. Eğer doğruysa bu çok yanlış bir hareket oldu.

Sn. Mehmet Çakıcı, artık siyasetten kopmuş gibi görünüyorsunuz. Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde işler herhalde oldukça yoğun. Allah kolaylık versin.

Sn. Koral Bozkurt, dün yazılı basınımızın değerli gazetelerinden birinin spor sayfalarında çıkan manşet haber başta siz olmak üzere futbol kulüplerinde görev yapan yöneticileri oldukça kızdırmış. Kafaya takmayın bu olaylar küçük şeylerdir kısa zamanda unutulur.