Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, hedef 150 bin öğrenci diyorsunuz ancak, bu yıl sayının geçen yıldan da aşağıya olabilir korkusu var. Bu arada çok öğrenci yerine kaliteli eğitim öncelik olmalı…

Sn. Ayşegül Baybars, vatandaşlık hakkı olan birçok kişi aylardır vatandaşlık alabilmek için Bakanlığınızın kapısını neredeyse hergün aşındırıp duruyor. Acaba sıkıntı nedir?

Sn. Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak başlattığınız Trafikte Seferberlik inşallah yaşanan ölümlü kazaların önüne geçmeye yarar…

Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz Cuma günü çiftçiye yapılan Vergisiz Akaryakıt Desteği ödemeleri birçok çiftçinin moralini bozdu. Zira çok az bir miktar ödeme yapılmış…

Sn. Raif İlker Buran, dün öğleden sonra bazı bölgelerde görülen sağanak yağmurların nedeni nedir? Acaba iklimimiz mi değişmeye başladı?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediye Plajı’nı sezonun ortasına gelinmesine karşın nihayet faaliyete sokmuşsunuz. Temiz kumsalı ve geniş park alanı ile hizmete açılan plaj kısa zamanda tutulacak gibi…