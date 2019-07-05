Mesajınız var

Sn. Olgun Amcaoğlu, anlaşılan hayat pahallığı ödeneğinden yapılacağını duyurduğunuz % 2’lik kesinti sonrası gerek sendikaların gerekse sivil toplumun verdiği tepki sizi gerdi. Ama bizce çok kafaya takmayın toplumumuz balık hafızalıdır, unutur bunları da.

Sn. Hasan Taçoy, ekonomi ile ilgili hafta sonu Türkiye’den gelecek olan ekiple birlikte yapılacak toplantılar oldukça önemli gibi. İnşallah kısa zamanda ülkeye Türkiye’den katkı anlamında fayda olur.

Sn. Kemal Deniz Dana, yeniden müsteşar olarak devlette görev yapmaya başlamanız nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. İnşallah bunca yıllık tecrübenizle daha verimli çalışmalara imza atarsınız.

Sn. Ahmet Latif, bölgenizde meydana gelen yangın için bölge halkınıza yaptığınız çağrı ile yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülmesine katkı koyduğunuz bildirildi. Demek ki bölgede seviliyorsunuz.

Sn. Koral Bozkurt, Northerland şirketi olarak ülkemize yaptığınız önemli inşaat projeleriyle herkesin takdirini toplamaya devam ediyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin.

Sn. Aytaç Karavezirler, Cihangir Kulübü olarak takımınıza takviyeleri sürdürüyorsunuz. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yaptığınız gençleştirme operasyonu sonrası takımınıza tecrübeli futbolcular katmanız çok önemli.