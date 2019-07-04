Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı olarak son günlerde yaşanan olaylar sonrasında ülkeye turist getirme konusunda sıkıntılar biraz daha zorlaşacak gibi. Bunun için ülke dışında tanıtımların artırılması şart bizce.

Sn. Dursun Oğuz, ülkede birçok köyde 1974 öncesi yapılan ambarlar bulunuyor. Bu ambarlar 90’lı yıllara kadar kullanılırken şimdilerde kullanılmaz duruma geldi. Bizce faal hale getirilmesi şart.

Sn. Ayşegül Baybars, ülkede yıllardır yaşayan ve yuva kurup burada çocuklarını büyüten birçok kişi halen vatandaşlık için beklemekte. Acaba bu kişilere neden öncelik verilmiyor?

Sn. Ödül Muhtaroğlu, uzun yıllardır görev yaptığınız Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı görevinden alındınız. İnşallah yerinize atanan kişi DPÖ’yü bıraktığınız yerden ileri taşır.

Sn. Mustafa Sofi, Sivil Havacılık Dairesi olarak yaptığınız açıklamada hava sahamızın oldukça güvenli olduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirttiniz. İnşallah ilerleyen günlerde bir daha füze olayı yaşanmaz.

Sn. Hasan Sertoğlu, yeni sezon için ülkemizde oynatılması düşünülen loto-toto oyunları için son gelişmeler ne durumda? Acaba bunun için devlet kanadının hazırlıkları var mı?