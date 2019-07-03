Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Maraş konusundaki açıklamanızda Rum lider Anastasiadis’in Maraş’la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisini art niyetli olarak değerlendirdiniz. Ancak bizce bu konunun tek taraflı yürütülmesi zor gibi.

Sn. Ayşegül Baybars, Bakanlık olarak trafik kazalarını önlemek adına bir çalışma yapmanızda fayda var. Özellikle trafik kuralları ve trafikte sürücülerin sorumluluklarını hatırlatan kamu spotları yapılması faydalı olacaktır.

Sn. Olgun Amcaoğlu, sizin dediğiniz gibi geçmiş hükümet döneminde yapılan hatanın şu anki hükümet döneminde düzeltilmesi için kesinti yapılması pek doğru değil.

Sn. Ersan Saner, geçtiğimiz gün sizi Erülkü’de alışveriş yapmaya çalışırken gördük. Ancak alışveriş yaparken kulağınızdan telefonun düşmemesi nedeniyle birçok kişiyi mimik hareketleriyle selamladınız. Anlaşılan Genel Sekreterlik göreviniz sizi oldukça yoruyor.

Sn. Tufan Erhürman, hükümeti ‘ciddiyetsizlik’le suçlamanızda haksız sayılmazsınız. Ancak bazı şeyler zamanla oluşur bunu biliyorsunuz.

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Festivali yine dolu dolu ve capcanlı geçiyormuş. Özellikle geçtiğimiz akşamki Edip Akbayram konseriyle binlerce kişiye ev sahipliği yapan belediyeniz takdir aldı.

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