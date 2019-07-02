Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Taşkent’te füzenin düşmesi olayı sonrasında hükümet ortağınızın başkanı ve bir bakanı olay yerine hemen giderken, sizde partinizden kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

Sn. Kudret Özersay, füzenin düştüğü bölgeye herkesin elini kolunu sallayarak gitmesi hiç hoş bir durum olmadı. Keşke yetkililerle anında temas kurarak gerekli tedbirler alınmış olsaydı.

Sn. Hüseyin Kıral, son günlerde sağlık problemleri yakanızı bırakmıyormuş. Büyük geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin.

Sn. Nevzat Akçagil, düşen füzenin parçalarından bazılarının sizin Görneç köyüne de düştüğünü köylüler ve siz sonradan öğrenmişsiniz. İyi ki bir eve düşmedi.

Sn. Arslan Bıcaklı, KTFF genel kurulunda yaptığınız konuşmada yine sert bir üslup kullanmışsınız. Ancak yerinde olmuş diye söyleniyor. Bu arada ülke futbolumuz için gelir kaynağı olarak Loto-Toto oynatma düşüncesinin sağlıklı yürüyeceğini düşünüyor musunuz?

Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen bölgesi olarak 2018’in son ayından bugüne kadar birçok felaketle karşı karşıya kaldınız. Bu talihsizliğin sebebi nedir acaba? Birileri bölgenize göz dikti herhalde.

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