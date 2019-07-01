Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Maraş konusunda yaptığınız açıklamalar Rum tarafında özellikle sözde Maraş Belediye başkanı Galanos’ta büyük endişe yaratmış. Anlaşılan niyetiniz anlaşılmaya başlandı.

Sn. Tolga Atakan, Girne-Değirmenlik anayolunda yapılan yeni yol çalışması şu anda durmuş diye duyduk. Acaba bu proje de mi maddi kaynağa takıldı? Yoksa projede bir revize mi yapılıyor?

Sn. Enis Elagöz, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaptığınız bir dizi görüşmeler sonucunda Telekomünikasyon’un fiber optik kablo çekimine onay almanız sizi biraz olsun rahatlatmış olsa gerek.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, bir süreden beridir, kamuoyunda dolaşan görevden alınacağınız söylentilerine karşın sizden bir ses çıkmadı. Bizce görevinizden alınsanız dahi bir müsteşarlığa atanacaksınız. Zira oldukça çalışkan ve sevilen bir bürokratsınız.

Sn. Hasan Sertoğlu, siz de yeni hükümetin sporunu yönetecek kadroyu belirleyememesine oldukça tepkiliymişsiniz. Ama ne demişler sabreden derviş muradına ermiş. Onun için biraz sabır.

Sn. Hüseyin Özen, bu yıl futbol ligleriyle bahis oyunlarının da başlayacak olması sizi endişelendirmiş diye duyduk. Endişelenmenizde haklısınız ama içeriği görmekte fayda var.