Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığınız görüşmeden anlaşılan Maraş konusunda yaşanan kafa karışıklığı gündemin en önemli maddesiydi. Bu konuda tek vücut olarak hareket etmekte fayda var.

Sn. Tolga Atakan, Karayollarının ufak ufak yollardaki tamir işlerine başlaması umutlandırıyor. İnşallah, ilerleyen günlerde ana yollarda da tamirat ve asfaltlama işleri başlar.

Sn. Faiz Sucuoğlu, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız, Haziran ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Komisyonu’nun ne zaman toplanacağını soruyorlar. Bizden iletmesi.

Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak ülkemizde son yıllarda görülen yaz yağmurları ve arkasından gelen sıcak hava dalgalarının esas nedeni küresel ısınma mı?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak bölge gençliğini uyuşturucudan uzak tutmak için sportif etkinliklere verdiğiniz önem gözden kaçmıyor. Yolunuz açık olsun.

Sn. Kemal Basat, Yaban Hayatı Destek Hattı ile vatandaşların hayvanlar konusunda sıkıntılarına çare bulmanız çok güzel. Herhalde bu hatta gelen ihbarlar ile bir sürü hayvanı himayenize almışsınızdır.