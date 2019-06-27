Mesajınız var

Sn. Faiz Sucuoğlu, son günlerde yaptığınız açıklamalar kayıt dışılığın gerçekten de çok ciddi boyutlara ulaştığı yönünde. Bunun önüne geçmek için bizce işverenler gözetim altına alınmalı.

Sn. Ali Pilli, dün Mehmetçik Sağlık Ocağı’na yaptığınız ziyarette sağlık ocağı için beklenenler listesi herhalde sizi oldukça şaşırttı. Ancak Karpaz bölgesi için tam teşekkülü bir hastane yapılmayacaksa bu beklentiler yerine getirilmesi şart.

Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerin TÜK’e verdiği ürünlerinden yapılan kesintiler gerçekten de çok büyük miktarlar. Acaba bu miktarların ne kadarı devletin kasasına ne kadarı belediyelerin kasasına gitmektedir?

Sn. Ayşegül Baybars, ‘hep çalışma olmaz’ diyerek önceki gece kendinize izin vererek Mağusa’da Salamis Harabeleri’nde gerçekleşen konsere gitmişsiniz. Sonrasında ise Castello Bar’da kahve içerek geceyi tamamlamışsınız. Yarasın diyelim.

Sn. Emine Garanti, Demokrasi Ortaokulu’ndaki ilk müdürlük yılınızda öğretmenlerinizle yaptığınız çalışmalar fark yaratmış. Gelecek yıllara bir umut ışığı yaktığınız söyleniyor. Kolay gelsin.

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, isminizin Çetinkaya başkanlığı ile anılmasına karşın başkanlık için başvuru yapmamışsınız. Acaba ilerleyen günlerde beklediğiniz maddi destek sözleri yerine gelir mi?