 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon
21 0
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
Savaşkan şampiyon, Çavuşoğlu üçüncü
10 0
 
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
Teknecik zehir saçmaya devam ediyor
22 0
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
Hamitköy tombalası, eğlendirirken kazandırıyor
57 0
Burçlara göre erojen bölgeler
Burçlara göre erojen bölgeler
219 0
10 0
Englishouse'ta gurur gecesi
Englishouse'ta gurur gecesi
42 0
banner82

Mesajınız var

banner27

banner315
Mesajınız var
banner267

Sn. Faiz Sucuoğlu, son günlerde yaptığınız açıklamalar kayıt dışılığın gerçekten de çok ciddi boyutlara ulaştığı yönünde. Bunun önüne geçmek için bizce işverenler gözetim altına alınmalı.

Sn. Ali Pilli, dün Mehmetçik Sağlık Ocağı’na yaptığınız ziyarette sağlık ocağı için beklenenler listesi herhalde sizi oldukça şaşırttı. Ancak Karpaz bölgesi için tam teşekkülü bir hastane yapılmayacaksa bu beklentiler yerine getirilmesi şart.

Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerin TÜK’e verdiği ürünlerinden yapılan kesintiler gerçekten de çok büyük miktarlar. Acaba bu miktarların ne kadarı devletin kasasına ne kadarı belediyelerin kasasına gitmektedir?

Sn. Ayşegül Baybars, ‘hep çalışma olmaz’ diyerek önceki gece kendinize izin vererek Mağusa’da Salamis Harabeleri’nde gerçekleşen konsere gitmişsiniz. Sonrasında ise Castello Bar’da kahve içerek geceyi tamamlamışsınız. Yarasın diyelim.

Sn. Emine Garanti, Demokrasi Ortaokulu’ndaki ilk müdürlük yılınızda öğretmenlerinizle yaptığınız çalışmalar fark yaratmış. Gelecek yıllara bir umut ışığı yaktığınız söyleniyor. Kolay gelsin.

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, isminizin Çetinkaya başkanlığı ile anılmasına karşın başkanlık için başvuru yapmamışsınız. Acaba ilerleyen günlerde beklediğiniz maddi destek sözleri yerine gelir mi?

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.