Mesajınız var

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Sn. Faiz Sucuoğlu, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada ‘bir yerde bir bataklık var’ demişsiniz. Bizce bu bataklığın ne olduğunu siz dahil herkes biliyor. Bu nedenle yok etmek için cesur adımlar atmanız şart.

Sn. Tufan Erhürman, bugün 28. ölüm yıldönümü olan Naci Talat’ı anacağız. Ülkemiz siyasetinde önemli bir yere sahip olan Naci Talat’ın zamanında söyledikleri şimdi bir bir oluyor değil mi?

Sn. Halis Üresin, müşavirlikten kurtularak, yeniden devlet kademelerinde çalışmaya başlamışsınız. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah kafanızdaki projeleri gerçekleştirme şansı bulursunuz.

Sn. Özel Tahsin, geçtiğimiz hafta sizi ziyarete gelen Dr. Küçük Vakfı üyesi Mehmet Küçük beyle güzel sohbet yapmışsınız. Bir gün sizinle Dr. Küçük’le olan anılarınızı inşallah konuşuruz.

Sn. Cem Dağdelen, İrlanda’da oldukça kötü bir havada yapılan Ironman yarışmasında yarışı bitirmeyi başararak, önemli bir başarıya imza atmışsınız. İnşallah bu yarış sağlığınızı fazla etkilemez.

Sn. Hasan Topaloğlu, İskele Gençler Birliği için ısrarla istediğiniz kaleci Ali Karal’ın Düzkaya’ya transfer olması sizi çıldırtmış. Ama biliyorsunuz bu işler paradan çok iyi ilişkilere bakıyor.

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