Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, siz Maraş’ın Türk yönetiminde açılacağını söylerken, ortağınız Kudret bey ise açılma değil sadece envanter çalışması olacağını söylüyor. Acaba bu uyumsuzluğun nedeni ne?

Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak Kıb-Tek’te yaşanan son gelişmeler sonrasında herhalde burada daha sıkı bir denetim mekanizması kurmak gerektiğini düşünüyorsunuz.

Sn. Hüseyin Özgürgün, Meclis’te hakkınızda başlatılan dokunulmazlığınızın kaldırılması ile ilgili komite çalışmaları, “gerekirse milletvekilliğinden istifa ederim” şeklindeki çıkışınızla daha da ilginç bir hale geldi.

Sn. Serdar Denktaş, geçtiğimiz Pazar günü Londra’da gerçekleşen Kıbrıs Türk Festivaline katılarak şarkı söylemişsiniz. Aldığımız duyumlara göre, Londra’daki Kıbrıs Türkleri’nin kalbini keşfetmişsiniz.

Sn. Aytaç Karavezirler, yorgunluk atmak için siz de bir Maraş turu yapmışsınız. Allah sağlık sıhhat versin. İyi gezmeler diliyoruz.

Sn. Alihan Pehlivan, hayırlısı olsun. Başbakanlık’ta resmen göreve başlamışsınız. Anlaşılan Ersin bey sizi elinizin altından ayırmak istemedi.