Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, daha başbakan olalı 1 ay bile olmadan partinizde size karşı cephe açılmış. Anlaşılan o ki size hem muhalefetten hem de partinizde arka arkaya darbeler devam edecek…

Sn. Ersan Saner, parti genel sekreterliği göreviniz hayırlısı olsun. Ulusal Birlik Partisi gibi köklü ve geniş tabanlı bir partinin genel sekreteri olmak büyük sorumluluk ve çalışma gerektirir. Allah size kolaylık versin diyelim…

Sn. Dursun Oğuz, tahıl üreticisinin ürünlerini TÜK’e verdikten üç gün sonra parasını alacağı çalışması ile umutlanan çiftçiler, bugünlerde oldukça moralsiz. Zira bunun bir aldatmaca olduğunu düşünüyorlar..

Sn. Tolga Atakan, Ulaştırma Bakanlığı olarak özellikle tartılardan oldukça büyük miktarlarda ücret alınmasına karşın bu paraların yollara yatırım olarak dönmemesi başta kamyon sürücüleri olmak üzere tüm sürücüleri öfkelendiriyor. Bizden iletmesi…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, partiniz HP’nin Lefkoşa Surlariçi’nde örgüt açması oldukça önemli. Anlaşılan artık köklü bir parti olma yönünde ileriye doğru gidiyorsunuz…

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak son aylarda yatırımlar konusunda siz de frene başmışsınız. Herhalde sizde de bütçede para kalmadı. Ama vatandaşın özellikle alt yapı konusunda iş beklediğini unutmayın…