Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, bir süreden beridir Dışişleri Bakanı Özersay ile yaşadığınız gerilim, son yaşanan Anastasiadis ile yemek yemesi olayıyla tavan yapmışa benziyor. İnşallah bu gerilim her iki tarafa da zarar verecek boyuta ulaşmaz.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, iki yıl önce bölgeniz İskele’ye bir üniversite kampusu açılması için oldukça uğraş veriyordunuz. Şimdi Milli Eğitim Bakanı olduğunuza göre bölgeye bir üniversite kampusu açtıracaksınız herhalde.

Sn. Hüseyin Moral, dün eski dostunuz Mulla Ummanel ile bol bol sohbet etmişsiniz. Acaba konu ülke siyasetimiydi? Yoksa ülke sorunlarını mı irdelediniz?

Sn. Ebru Kaptan Sertoğlu, YAGA olarak organize ettiğiniz KOBİGEM Çalıştayı oldukça verimli geçmiş. İnovasyon konusundaki bu çalıştaya keşke medya sektörünü de katsaydınız.

Sn. Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Hem bir eğitimci hem de bir spor adamı olarak ülke sporu için önemli işler yapacağınızı umuyoruz.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi beldesine bağlı köylerinizde son günlerde yağan şiddetli yağmurlar üreticinin belini bükmüş. Onların yanında olarak destek vermenizde fayda var.