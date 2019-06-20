Mesajınız var

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Sn. Kudret Özersay, Kapalı Maraş konusundaki yeni çalışma birçok yöne çekildi. Envanter sayımı neden yapılacak onu anlayamadık. Zira 45 yıldır yağmalanan yerde ne kaldı ki?

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak özellikle Girne Akçiçek Hastanesi’nde yaşanan sistemsizliği gidermek için bir çalışma yapmanızda fayda var. Orada otoriter bir yönetime ihtiyaç var sanki.

Sn. Hasan Taçoy, anlaşılan parti yönetimini daha fazla uğraştırmamak için genel sekreterlik görevini bıraktınız. Hadi hayırlısı olsun. Zaten bakanlıkta işler başınızdan aştı herhalde.

Sn. Ahmet Savaşan, UBP’de bugün yapılacak olan Genel Sekreterlik seçimi için acaba siz de aday olacak mısınız? Yoksa böyle bir kararınız yok mu?

Sn. Niyazi Okutan, başta futbol olmak üzere ülke sporuna yıllarca hizmet veren değerli bir kişi olarak Spor Yazarları Derneği tarafından ödüle layık görülmeniz çok yerinde bir karardı. Kendinize iyi bakın.

Sn. Hasan Öztaş, Cittaslow üyesi belediyeler olarak İtalya’daki toplantıya katılmışsınız. İnşallah bu toplantılar ülkemiz adına önemli adımlar atılmasına vesile olur.

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