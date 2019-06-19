Mesajınız var

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Sn. Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’nun arpa alımlarına başlamasına karşın son günlerde yağan etkili sağanak yağmurlar, üreticinin elindeki tahılı TÜK ambarlarına getirmesine imkan vermiyormuş. Bu arada TÜK’ün neredeyse peşin alım yapacağını duyurması oldukça dikkat çekici.

Sn. Ersan Saner, UBP Genel Sekreterliği için aday adayı olduğunuzu ve seçimin ne zaman yapacağını sorgulamanız, partide oldukça büyük bir gerilim olduğunu ortaya koyuyor. İnşallah bu konu en kısa sürede tatlıya bağlanır.

Sn. Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi konusu gelmiş geçmiş tüm hükümetlerde her zaman baş ağrısı olmuştur. Bu nedenle orada bir düzen olmasını istiyorsanız, bir an önce yeni bir cezaevi binasına taşınmak şart.

Sn. Kudret Özersay, aldığımız duyumlara göre, yaklaşık 9 ay sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için nabız yoklamalarına devam ediyormuşsunuz. Kolay gelsin.

Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi olarak bölgelerde örgütlenmeye devam ediyorsunuz. Ancak Akdoğan’da açtığınız binanın örgüt binası yerine temsilcilik olarak adlandırmanız, tüm renklere kucak açtığınızı gösteriyor. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Rifat Berkel, geride kalan sezonda Süper Lig’den 1. Lig’e düşen takımınız Gençler Birliği’ni yeniden Süper Lig’e yükseltmek için transferlere devam ediyormuşsunuz. Ancak çok transfer ile takım olunmaz biliyorsunuz.

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