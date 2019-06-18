Sn. Ersin Tatar, hükümet olarak ekonomik konularda bir atılım yapmanız şart oldu. Zira ülkede birçok alanda yaprak kımıldamıyor. Bir an önce bir çalışma yapılmalı.

Sn. Ünal Üstel, otellerdeki doluluk oranı bu sezon ülkemizde turist sayısının oldukça düşük olacağını gösteriyor. Bunun için iç turizmi canlandırarak otellerin ayakta kalmasını gerek. Bir kampanya yapmakta fayda var.

Sn. Ayşegül Baybars, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaiçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi’nde, vize işlemlerinin tamamlanması süreleri ile alakalı yapılan bir değişiklik hakkında ara emri alması bir sıkıntı yaratacak mı?

Sn. Hasan Sertoğlu, ülke futbolunda artık futbol severlerin birkaç maç dışında Süper Lig maçlarını izlemeye gitmemesine karşın, BTM maçlarında tribünlerin dolduğu gözden kaçmıyor.

Sn. Raif İlker Buran, son günlerde görülen sağanak yağışlar oldukça etkili oluyor. Acaba bu yağışlar üç gün sonunda sona erer mi? Yoksa Haziran ayı yağmurlu mu olacak?

Sn. Mustafa Zurnacılar, aldığımız duyumlara göre, Yeni Boğaziçi bölgesinde değil yatırım yapmak temizlik bile yapmakta zorlanıyormuşsunuz. Acaba kurtuluş belediyelerin birleştirilmesi mi? Birleştirilmeyi bekleyerek de hizmete ara vermemek gerek.